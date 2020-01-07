Ковальчук вернулся на лед НХЛ и стал звездой матча

Российский нападающий Илья Ковальчук дебютировал в составе «Монреаль Канадиенс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

36-летний новичок «Монреаля» отметился результативной передачей. Однако команда россиянина уступила по итогам встречи. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу «Джетс». Ковальчук был признан третьей звездой матча. Россиянин вышел на лед впервые с ноября. Тогда, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингс», Ковальчук был выведен из состава.

В начале января стало известно о том, что Ковальчук подписал соглашение с «Канадиенс». Контракт действует до конца сезона в НХЛ.

Россиянин присоединился к «Лос-Анджелес Кингс» летом 2018-го, заключив контракт на три года. До этого форвард на протяжении шести лет играл в СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина.

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