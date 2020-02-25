Стала известна реакция Овечкина на переход Ковальчука в «Вашингтон»

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан рассказал о реакции капитана Александра Овечкина на переход в команду Ильи Ковальчука. Интервью функционера доступно на YouTube-канале столичной команды.

«Ови был рад. Очевидно, что они хорошие друзья. Они отлично знают друг друга. Думаю, они заранее обговорили, что хотели бы играть вместе», — заявил Маклеллан. Он добавил, что Овечкин здраво подошел к ситуации, не пытаясь надавить на руководство команды.

Об обмене Ковальчука в «Вашингтон» стало известно 24 февраля. «Монреаль Канадиенс» отдал форварда взамен на право выбора в третьем раунде драфта.

Ковальчук присоединился к «Монреалю» в январе этого года. До этого россиянин был выведен из состава «Лос-Анджелес Кингс», цвета которого защищал с лета 2018-го. До возвращения в НХЛ Ковальчук шесть лет выступал за СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

Ковальчук и Овечкин выступают за сборную России. Вместе они выиграли чемпионат мира в 2008 году, а также стали серебряными призерами первенства в 2010-м и 2015-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!