Овечкин отреагировал на 700-ю заброшенную шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в Twitter команды прокомментировал 700-ю шайбу, которую он забросил в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин назвал 700-ю шайбу особенным моментом в своей карьере. «Когда я приближался к нему, то уже ждал, когда же он настанет. Наконец-то это все закончилось, нам всем не нужно больше об этом говорить. Теперь двигаемся дальше», — посчитал хоккеист.

22 февраля Овечкин забросил 700-ю шайбу в рамках НХЛ. Форвард отличился в третьем периоде встречи регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз». Таким образом, россиянин вошел в так называемый «Клуб 700», членами которого являются еще семь хоккеистов, в разное время выступавших в НХЛ.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

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