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Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию

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Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Видео появилось на сайте лиги.

Овечкин отличился голом в матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 4:3.

Овечкин прервал серию из пяти матчей без набранных очков. В прошлый раз он отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингс» 5 февраля.

«Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 80 очков в 60 матчах. Команда проиграла в последних пяти встречах из шести.

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