Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин оформил хет-трик. Все голы россиянин оформил в третьем периоде в течение пяти минут. Еще одну шайбу забросил Джон Карлсон. У «королей» дважды отличился Джон Картер.

После этой встречи Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона НХЛ, на его счету 40 голов в 53 матчах. У ближайшего преследователя — нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка — 38 голов в 54 матчах. Также Овечкину осталось забросить еще две шайбы до отметки в 700 шайб за карьеру в рамках регулярных чемпионатов.

4 февраля Овечкин одним броском травмировал российского вратаря команды Илью Самсонова на тренировке. После одного из бросков Овечкина шайба попала Самсонову в голову. Голкипер покинул площадку с помощью партнеров. Ему понадобилась медицинское обследование в больнице.

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