Названы самые застраиваемые регионы России

Наибольшее количество жилья в России строят в Ленинградской, Московской, Липецкой и Тюменской областях — если рассматривать показатели ввода новостроек в пересчете на одного жителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Всего за 2019 год в стране ввели 79,4 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, подсчитали аналитики. Таким образом, на каждого гражданина России пришлось по 0,541 «квадрата» новостроек. Свыше метра на человека построили за год в четырех вышеуказанных регионах. Кроме того, большие объемы строительства (свыше 0,8 метра на человека) зафиксированы в Калининградской, Тамбовской, Ульяновской и Воронежской областях и в Севастополе.

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В свою очередь антилидерами по объемам ввода жилья названы Чукотка (0,026 квадратных метра на человека за год), Магаданская область (0,053 метра) и Мурманская область (0,057 метра). В целом по итогам 2019-го объемы жилищного строительства выросли в большинстве регионов России. Позитивная динамика отмечена в 60 субъектах, в 24 объемы строительства упали, в одном не изменились.

Ранее в мае сообщалось, что примерно половина российских застройщиков рискуют вовремя не сдать в эксплуатацию возводимые жилые комплексы. Проблемы с передачей дольщикам новых квартир в первую очередь возникнут из-за кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

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