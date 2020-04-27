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В Татарстане рассказали об объеме жилищного строительства

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Фото: Сергей Фомин / Globallookpress.com

Власти Татарстана рассказали об объеме жилищного строительства в муниципалитетах республики, сообщает издание «Волжская новь».

Так, в текущем году в Верхнеуслонском районе планируется ввести в эксплуатацию 50 тысяч квадратных метров жилья. К маю введено более десяти тысяч, то есть 20 процентов от намеченного плана.

В целом в Татарстане с начала года ввели в эксплуатацию почти 900 тысяч квадратных метров жилья, или около 30 процентов от плана, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Фарит Ханифов. «Динамика ввода жилья за две недели составляет 48,0 тысячи квадратных метров», — добавил чиновник.

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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