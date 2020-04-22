На Урале появились сотни тысяч квадратных метров жилья

На Урале в первом квартале текущего года сдали в эксплуатацию почти 400 тысяч квадратных метров жилья, что на 19 процентов больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом сообщает «Областная газета».

За три месяца в Екатеринбурге сдали в эксплуатацию 165 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю город традиционно занимает первое место среди населенных пунктов Свердловской области.

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В Верхней Пышме выдали разрешения на ввод в эксплуатацию 27,5 тысячи квадратных метров жилья. В Сысертском и Белоярском городских округах ввели в эксплуатацию 26,7 и 23,7 тысячи квадратных метров жилья соответственно.

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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