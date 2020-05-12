Китайцы построят в Москве самую высокую жилую башню

«Мосинжпроект», принадлежащий мэрии Москвы, и китайская госкомпания China Railway Construction Corporation (CRCC) договариваются об инвестировании в строительство небоскреба One Tower на территории международного делового центра «Москва-Сити». Это будет самая высокая жилая башня в Европе, сообщает «Коммерсантъ».

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Как уточнили в «Мосинжпроекте», решение об участии китайской компании пока не принято. Представители CRCC, в свою очередь, отметили, что на данный момент проводят оценку экономической эффективности строительства комплекса. Они намерены приобрести 50 процентов в данном проекте, общая стоимость которого может составить 49 миллиардов рублей. По данным китайской стороны, «Мосинжпроект» не ведет переговоров с другими инвесторами.

Реализация проекта началась в 2019 году. Высота небоскреба составит 443 метра, площадь — 280 тысяч квадратных метров. В 101-этажном комплексе планируется разместить более 1,6 тысячи квартир, офисный центр площадью почти 60 тысяч квадратных метров, рестораны, магазины, кафе, а также открыть смотровую площадку. Предполагается, что проект будет реализован в 2024 году.

У «Мосинжпроекта» и CRCC уже имеется опыт сотрудничества. В сентябре 2019-го сообщалось об участии обеих компаний в строительстве 600 тысяч квадратных метров недвижимости в Коммунарке (Новая Москва).

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