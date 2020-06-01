Раскрыта информация о самых дорогих квартирах Москвы

Пять самых дорогих столичных квартир в совокупности стоят более 8 миллиардов рублей. Информацию о лотах, выставленных на продажу по максимальным ценам, раскрыл сервис «Авито Недвижимость» (материал имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным аналитиков, самая дорогая квартира в Москве — пентхаус общей площадью почти тысячу квадратных метров, расположенный в современном жилом комплексе на Патриарших прудах. Он стоит 2,58 миллиарда рублей. В апартаментах предусмотрены девять спален, возможность установки двух каминов и четыре входа (два парадных и два дополнительных), а высота потолков составляет 3,8 метра. В доме есть тренажерный зал и бассейн с искусственно создаваемым течением.

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Вторую строчку в рейтинге занимает квартира за 1,94 миллиарда. Это двухуровневый пентхаус с террасой на седьмом этаже здания на Софийской набережной. Из его окон открывается вид на Кремль. На 826 квадратных метрах свободной планировки будущим владельцам предлагается разместить восемь спален, не считая гостиной и прочих помещений общего пользования.

Третья позиция досталась объекту за 1,5 миллиарда — в такую сумму оценили 418-метровый лот с готовой отделкой в доме, расположенном неподалеку от храма Христа Спасителя. Четвертое и пятое места оккупировали квартиры за 1,37 миллиарда и 1,2 миллиарда рядом с Пушкинской площадью и в Коробейниковом переулке соответственно.

Ранее, в мае, аналитики назвали самой дорогой российской квартирой трехуровневый пентхаус в жилом комплексе «Дом на Мосфильмовской», выставленный на продажу за 1,9 миллиарда рублей.

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