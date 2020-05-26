Названы города России со стремящимися в Москву жителями

Большинство приезжих, приобретающих квартиры в московских новостройках, — выходцы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Саратова, следует из материалов инвестиционной компании Garnet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В совокупности на прибывших в столицу из этих городов России приходится более 40 процентов «региональных» (заключаемых не москвичами) сделок, подсчитали аналитики. Доля петербуржцев — 21 процент, нижегородцев — 11 процентов, жителей Саратова — 10,8 процента.

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Кроме того, активно стремятся в Москву жители Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Воронежа, Волгограда и Новосибирска. Среди городов с населением до 500 тысяч человек лидерами спроса на столичное жилье названы Ставрополь, Иваново, Брянск, Чебоксары и Тула.

«Региональный спрос на недвижимость в Москве начал расти с марта 2020 года. Доля сделок с такими клиентами в новых проектах, по различным оценкам, увеличилась с 10-12 до 40-42 процентов», — отмечают эксперты.

Ранее в мае были определены средние сроки накопления на жилье в Москве. По данным аналитиков, быстрее всего — за 4,5 года — столичной недвижимостью могут обзавестись жители Чукотки, так как они зарабатывают в месяц в среднем 112 тысяч рублей (данные Росстата). На втором месте — выходцы из Ямало-Ненецкого округа, при ежемесячной зарплате в 101 тысячу рублей способные накопить на московскую «однушку» за пять лет. Сами москвичи это сделают за 5,4 года — в среднем они зарабатывают 92 тысячи в месяц.

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