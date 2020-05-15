Средняя цена квартиры в Москве приблизилась к психологической отметке

По итогам апреля 2020-го средний чек на московском рынке новостроек (в старых границах города) достиг 12,97 миллиона рублей, вплотную приблизившись к психологической отметке в 13 миллионов. Об этом говорится в материалах ЦИАН, предоставленных редакции «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, в Новой Москве среднестатистическая квартира обходится покупателям в 6,47 миллиона рублей (плюс 0,63 миллиона за год). При этом площадь купленной квартиры (или апартаментов) в апреле в «старой» Москве составила 55,9 квадратного метра, снизившись в сравнении с мартовским показателем на 2,9 метра. В Новой Москве в среднем приобретают 48,4 квадратного метра (минус два метра за месяц).

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Средняя цена проданного «квадрата» в московских новостройках к маю достигла 232 тысячи рублей. В Новой Москве — 134 тысячи рублей. Это максимальные значения за все время существования столичного рынка нового жилья, отмечают в ЦИАН. Годом ранее эти показатели равнялись 209 тысячам и 124 тысячам рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года на московском рынке новостроек, включая присоединенные территории, было заключено 3,65 тысячи сделок с физическими лицами. Относительно марта 2020-го падение продаж квартир превысило 46 процентов.

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