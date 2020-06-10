Покупателям квартир в Москве пообещали скидки

Летом 2020-го средний размер скидки на вторичном рынке жилья в Москве вырастет с 5 до 7 процентов. Рынок постепенно восстанавливается после падения, произошедшего из-за действовавшего в столице режима самоизоляции, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают специалисты, начало увеличиваться, в частности, число квартир в продаже — после резкого снижения объемов предложения «вторички» во время карантина. Продавцы готовы к показам, но тщательно соблюдают меры предосторожности во время встреч. Также зафиксирован рост потенциального спроса, но покупатели все еще ждут начала снижения цен на жилье.

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«Полное восстановление вторичного рынка недвижимости займет гораздо больше времени, чем длился период принудительной самоизоляции, — подчеркивают в «ИНКОМ». — Собственники жилья, ранее взявшие паузу, вновь займутся продажей своих объектов, поэтому объем предложения на "вторичке" будет нарастать, хотя и медленными темпами». Возвращение к докризисному уровню спроса риелторы обещают через несколько месяцев — к концу осени или даже к наступлению нового года. «И при том важном условии, если ситуация с пандемией не ухудшится — скажем, из-за прогнозируемой сейчас второй волны заболеваний», — заключают они.

Ранее в мае аналитики разъяснили неизбежность снижения цен на жилье в России. Падение стоимости квартир произойдет как на первичном, так и на вторичном рынках, полагают специалисты. Его размер может достичь 30 процентов.

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