Квартиры в российских городах подешевели из-за режима самоизоляции

К концу мая 2020-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Московской и Ленинградской областях и 129 крупнейших городах России (с населением от 100 тысяч человек) составила 68,4 тысячи рублей. Об этом говорится в материалах ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру».

За два месяца действия в стране режима самоизоляции стоимость «квадрата» вторичных квартир упала более чем на 7 процентов, подсчитали эксперты. «Введенные ограничения существенно снизили спрос на рынке недвижимости, что привело к корректировке цен», — поясняют они.

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Основное снижение цен отмечено в крупных городах с численностью населения от миллиона человек. В мае 2020-го средняя цена квадратного метра в них составила 88,9 тысячи рублей (минус 6,4 процента за два месяца самоизоляции). Отдельно в Московском и Петербургском регионах (включая области) «квадрат» подешевел за период карантина на 2,9 процента (до 130,4 тысячи рублей).

В городах с населением от 500 тысяч человек до 1 миллиона средняя цена «вторички» выросла на 2,4 процента. Эксперты связывают такую разнонаправленную динамику с более строгими ограничениями и высокими штрафами в период самоизоляции в самых крупных городах, где фиксируется наибольшее число заболевших коронавирусом. Это отразилось на поведении собственников и покупателей, отложивших сделки.

Ранее в мае аналитики разъяснили неизбежность снижения цен на жилье в России. Падение стоимости квартир произойдет как на первичном, так и на вторичном рынках, полагают специалисты. Его размер может достичь 30 процентов.

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