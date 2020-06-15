Москвичи отказались доплачивать за красивые виды из окон

Три четверти потенциальных покупателей новых квартир в Москве мечтают о видовом жилье, но доплачивать за красивую панораму готовы лишь 20 процентов, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, за время действия в Москве режима самоизоляции многие местные жители осознали важность такой характеристики недвижимости, как вид из окон. Между тем из-за плотной застройки лишь 30 процентов новостроек в «старой» Москве (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) имеют квартиры с выдающимися панорамами, подсчитали в «ИНКОМ». По этому показателю лидируют такие районы, как Раменки, Хорошево-Мневники и Пресня.

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В Подмосковье видового жилья почти вдвое больше — 55 процентов. По данным экспертов, красивый вид из окна хотели бы иметь 75 процентов покупателей квартир на первичном рынке, однако он заметно поднимает цену квартиры: на 10-15 процентов в массовом сегменте и до 30 процентов в элитном. 80 процентов москвичей, ориентирующихся на обычные жилые комплексы (ЖК), отказываются доплачивать за панораму.

«В дорогих проектах ситуация обратная, — утверждают риелторы. — В элитных ЖК иногда доходит до аукциона за лот с лучшим видом, то есть почти все покупатели высокобюджетного жилья стремятся получить самую впечатляющую квартиру в доме. Иногда красивые виды там сочетаются с наличием открытой террасы, выхода на крышу. Правда, эксплуатируемая кровля у нас пока не очень популярна: холодный климат и короткое лето вносят свои коррективы».

Ранее в июне было предсказано изменение образа жизни москвичей после пандемии: по мнению аналитиков, горожане начнут чаще делать выбор в пользу загородной недвижимости. Многие из них приобрели опыт проживания за городом во время распространения COVID-19.

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