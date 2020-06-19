Россиянин купил квартиру с гнездом и разозлился

В Керчи россиянин купил квартиру в новостройке на улице Кирова и, впервые приехав в новое жилище, обнаружил, что его облюбовали голуби. Птицы свили гнездо под окном и даже успели отложить яйца, сообщает «КерчьИнфо».

Практически все помещения квартиры оказались запачканы птичьим пометом. Мужчина разозлился — ему пришлось самостоятельно отмывать комнаты. «Когда зашел в квартиру, сразу почувствовал резкий запах и услышал звуки птиц. В комнате меня ожидала невероятная картина: голуби ходят по полу, сидят на подоконнике... Естественно, так как птицы там жили несколько месяцев, они успели запачкать подоконник, бойлер, все трубы и стекла», — рассказал новосел.

Материалы по теме «Кто-то скажет, что мы зажрались» Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках

Он пояснил, что акт приема-передачи подписывал без предварительного осмотра квартиры. По данным «КерчьИнфо», ранее, в мае, между застройщиком и покупателями квартир в этой же новостройке возник другой конфликт: люди пожаловались на то, что в доме нет газа, света и не работает канализация.

В ноябре 2019-го сообщалось о россиянине, который купил квартиру с 600 прописанными и подал в суд на каждого из них. О том, что в жилом помещении прописаны сотни людей, покупатель узнал уже после заключения сделки с прежним владельцем недвижимости.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru