На водоемы Норильска после разлива топлива вернулись птицы

В районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, начала восстанавливаться местная фауна. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Там отметили, что основанием для такого заявления является то, что вернулись птицы. Спасатели вблизи места чрезвычайной ситуации в Норильске Красноярского края обнаружили лебедей, птиц, уток и чаек.

Кроме того, для бытовых нужд личного состава группировки ликвидаторов ЧС в полевом лагере спасателей используется очищенная от топлива вода из ближайшей акватории.

Ранее сообщалось, что концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске сократилась. Теперь предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ после разлива дизельного топлива превышена в 24 раза. При этом за линией боновых заграждений, установленных в целях ограничения распространения разлившегося топлива, ПДК превышена в 12 раз.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. Пострадавших нет. Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты. Уголовное дела по части 1 статьи 293 УК («Халатность») возбуждено в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина.

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