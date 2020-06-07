Водоемы Норильска после разлива топлива показали с вертолета

@rian_ru / Telegram

Водоемы Норильска, в которые после аварии на ТЭЦ-3 попало дизтопливо, показали с вертолета. Видео, снятое сотрудниками МЧС России, опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

В нескольких частях реки заметны пятна нефтепродуктов, на берегах работают спасатели. Также на кадрах показаны палатки МЧС.

Ранее в июне стало известно, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, оказалась превышена в 200 раз. Всего для анализа было взято восемь проб воды.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. По данным Генпрокуратуры, 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!