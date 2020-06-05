Названо условие расчета ущерба за разлив топлива в Норильске

Расчет ущерба за разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будет зависеть от количества собранных нефтепродуктов во время операции по ликвидации последствий аварии. Такое условие в эфире телеканала «Россия 24» назвала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, сумма компенсаций будет зависеть от того, сколько топлива будет собрано с водной акватории и из загрязненного грунта. «Далее по специальной методике, утвержденной Минприроды, мы считаем объемы, я не стану говорить конкретную сумму», — подчеркнула Радионова.

Ранее в ходе встречи с экологами и зоозащитниками глава Росприроднадзора утверждала, что расчет может составить миллиарды рублей.

Все расходы в связи с ликвидацией последствий ЧП владелец «Норникеля» взял на себя. На устранение последствий разлива топлива в Норильске потребуется как минимум 10 миллиардов рублей.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу, ведущую к ТЭЦ-3. Она обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

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