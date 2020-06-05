Владелец «Норникеля» взял все расходы по устранению аварии на себя

На устранение последствий разлива топлива в Норильске потребуется как минимум 10 миллиардов рублей. Все расходы владелец «Норникеля» Владимир Потанин взял на себя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление миллиардера.

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Норильске положительно оценил решение компании и назвал ее планы полностью оплатить устранение последствий ЧП правильными. При этом глава государства отметил, что если бы «Норникель» вовремя поменял резервуар, размер ущерба был бы намного меньше.

Путин поручил Росприроднадзору взять ситуацию в Норильске под полный контроль и разобраться в причинах аварии. Кроме того, ведомство должно оценить состояние всех мест хранения нефтепродуктов в стране. Глава государства также заявил, что правительство должно внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы предотвратить повторение ЧП в будущем. Поправки следует внести в Госдуму до конца весенней сессии.

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом на дорогу вылилось 17 тысяч тонн нефтепродуктов. Дизель проник в почву и попал в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, которые впадают в Карское море.

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