Путину доложили о локализации ЧП в Норильске

Авария в связи с разливом топлива в Норильске локализована, дальнейшего развития ЧП не будет. Об этом в ходе совещания по вопросам экологии доложил президенту России Владимиру Путину глава МЧС Евгений Зиничев, сообщает РИА Новости в понедельник, 5 июня.

Руководитель МЧС добавил, что собранное после аварии в Норильске топливо пока будет находится в полевых хранилищах. Его вывезут после того как появится такая возможность.

Ранее 5 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что какое-то силовое давление в ходе расследования причин аварии недопустимо.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате произошедшего 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу, ведущую к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Пострадавших нет.

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