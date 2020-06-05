Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что негодование российского лидера Владимира Путина на совещании по ЧП в Норильске было связано с тем, что его поздно проинформировали о произошедшем. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает «Интерфакс».

«Президенту было доложено позже, собственно, поэтому реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей», — заключил Песков.

Он также напомнил о поручении Путина выяснить, было ли оповещение о разливе топлива своевременным и какова была работа экстренных служб реагирования. Представитель главы государства призвал дождаться результатов разбирательства правоохранительных органов.

Накануне официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о начале уголовного производства из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива в Норильске.

3 июня в ходе совещания президент России Владимир Путин возмутился запоздалой реакцией властей на чрезвычайное происшествие, в результате которого в грунт попали около шести тысяч тонн нефтепродуктов, в водные объекты — примерно 15 тысяч тонн. Российский лидер поручил правоохранительным органам разобраться с несвоевременной передачей информации об аварии в МЧС России, а также проверить действия всех должностных лиц. Путин подчеркнул, что последствия аварии на ТЭЦ-3 должны быть ликвидированы незамедлительно.

Разгерметизация резервуара с дизельным топливом произошла 29 мая.

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