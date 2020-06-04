Возбуждено дело из-за возмутившей Путина задержки в информировании по Норильску

Из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива в Норильске возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 4 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Ранее, 3 июня, в ходе совещания по проблеме разлива топлива в Норильске президент России Владимир Путин выразил возмущение докладом губернатора Красноярского края Александра Усса, который не представил ему конкретных мер по ликвидации последствий ЧП, и заявил, что органы власти узнали об аварии спустя два дня. «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — спросил глава государства. Впоследствии сообщалось, что в Москве узнали о разливе топлива в Норильске через 25 минут после происшествия.

29 мая 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

В Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба.

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