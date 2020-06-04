Подсчитана площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

Площадь загрязнения в Норильске после разлива топлива из хранилища ТЭЦ-3 составила 180 тысяч квадратных метров. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Красноярского края.

Уточняется, что сдержать дальнейшее распространение топлива удалось с помощью заградительных бонов, установленных на реках.

Ранее первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко рассказал, что на устранение последствий ЧП потребуется две недели. По его словам, сейчас эксперты решают, как поступить с собранным топливом.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 3 июня в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

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