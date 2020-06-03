В «Норникеле» заявили об оперативной передаче сообщения в МЧС о разливе топлива

Сообщение о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске было оперативно передано в ГО и ЧС Норильска, а оттуда в краевое управление МЧС сразу после ликвидации возгорания, 29 мая. Об этом сообщил первый вице-президент - операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, передает ТАСС.

«Пожар был локализован и потушен. Сразу начали определяться по характеру и размеру повреждения окружающим объектам и почве. Информация в соответствии с планом ликвидации аварии диспетчером предприятия подавалась в городской штаб по ГО и ЧС, который [в тот же день] послал эту информацию в краевое управление МЧС», - заявил Дяченко, добавив, что НТЭК сформировал группу реагирования и приступил к работе по ликвидации последствий.

Сообщается также, что АО «НТЭК» направило в правоохранительные органы копии официальных сообщений об инциденте.

В настоящее время к ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалисты ограничили распространение нефтепродуктов и занимаются локализацией разлива.

На месте разлива произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен во временное хранилище.

Ранее 3 июня президент Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться с несвоевременной передачей информации об аварии в МЧС России, а также проверить действия всех должностных лиц.

Накануне первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Всего разлилось около 20 тысяч кубометров топлива. Возгорание не оказало влияние на работу станции.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.