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В «Норникеле» назвали возможную причину разлива топлива на ТЭЦ-3

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Фото: пресс-служба Заполярного филиала "Норникеля"

Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, произошедший 29 мая, мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты. Об этом сообщил первый вице-президент - операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, передает ТАСС.

Он отметил, что компании предстоит во многом разобраться, оценить состояние резервуара, выяснить, что вызвало просадку плиты, на которой он стоял. «Сейчас мы можем предположить по тем документам, которые мы поднимаем, что из-за летних аномально мягких температур, которые длились несколько лет, могло пройти растопление мерзлоты и могло произойти частичное проседание опор, на которых стоит платформа», — отметил Дяченко. Это, по его словам, привело к обрушению плиты и динамическому удару в емкости, после чего произошел быстрый разлив топлива.

Дяченко также добавил, что резервуар в соответствии с графиком проходил экспертизу промышленной безопасности в 2018 году. Тогда же был проведен ремонт резервуара. Компания проведет проверку состояния других топливных резервуаров станции, анализ грунтов и целостности свай, на которых держатся плиты с установленными емкостями.

Как сообщила пресс-служба мэрии Норильска, после разлива нефтепродуктов Роспотребнадзор не зафиксировал превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в питьевой воде водозаборов города.

«Результаты исследования воды с контрольных точек насосных станций [обеспечивающих подачу питьевой воды] в 5-6 раз ниже ПДК. Загрязнений подземных водоисточников нефтепродуктами не зарегистрировано», — приводит ТАСС слова начальника территориального отдела Роспотребнадзора Норильска Андрея Першина.

По словам Дяченко, последствия утечки дизельного топлива в реки Далдыкан и Амбарная в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в структуру «Норникеля») планируют ликвидировать в течение 10-14 суток. Он сообщил, что дизельное топливо прошло через Далдыкан и попало в реку Амбарная.

Также Дяченко отметил, что Норильско-Таймырская энергетическая компания, на ТЭЦ которой произошел разлив нефтепродуктов, к отопительному сезону восполнит запасы резервного топлива. «Сейчас ведется оценка всех возможных емкостей Таймырской топливной компании, всего, что у нас имеется на других хранилищах нефтепродуктов. Наша основная задача - в этом ключе подготовиться, чтобы мы вошли нормально в отопительный сезон, чтобы по всем нормативам у нас хватило топлива резервного», — сказал Дяченко.

В настоящее время совместными усилиями компании и спасательных служб распространение нефтепродуктов в Норильско-Пясинской водной системе остановлено. Из Мурманска прибыл отряд морской спасательной службы, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных странах мира. Спасатели разбили лагерь на реке Амбарная, локализовали топливное пятно и готовятся к его сбору для утилизации. Также была проведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище, и в ближайшее время собранные нефтепродукты будут утилизированы.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Всего разлилось около 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. На работу ТЭЦ происшествие не повлияло, поскольку она работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. В результате ЧП никто не пострадал.

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