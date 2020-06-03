Путин решил объявить режим ЧС в Норильске

Президент России Владимир Путин решил объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в Норильске после разлива нефтепродуктов, передает ТАСС.

Режим ЧС в Норильске предложил объявить глава МЧС Евгений Зиничев. Он пояснил, что это позволит привлечь силы и средства федерального уровня. Путин согласился с этим предложением.

Глава государства также призвал к ответу компанию, ставшую источником разлива топлива. «Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — сказал он, обращаясь к руководителю компании на совещании по ликвидации разлива.

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