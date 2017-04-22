Разлив топлива произошел после столкновения парома с пристанью на Канарах

Разлив топлива произошел у берегов острова Тенерифе (Канарские острова, Испания) после столкновения парома с пирсом. Об этом сообщает El Pais.

По данным газеты, судно, протаранив пристань, повредило проложенный в ней трубопровод, по которому топливо подается для заправки. В результате произошла утечка 60 тысяч литров топлива, половину которого собрали специальные корабли.

Протяженность нефтяного пятна составила около трех километров, ширина — 400 метров. Как отмечается, от него удастся полностью избавиться в течение 15-20 часов — за это время топливо испарится.

Местные власти следят за ситуацией, однако полагают, что окружающей среде не будет нанесено значительного ущерба, пишет El Mundo.

Инцидент произошел 21 апреля примерно в 20:30 по местному времени (22:30 мск) при выходе из гавани города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Судно перевозило 140 человек.

Причиной стали неполадки в электрике, из-за которых команда потеряла управление двигателями. В результате некоторые пассажиры получили легкие травмы, однако причалу и парому были причинены значительные повреждения.