На Канарах паром со 140 пассажирами врезался в пирс

На Канарских островах паром с пассажирами врезался в пирс. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает издание La Vanguardia.

По его данным, речь идет о пароме судоходной компании Naviera Armas, перевозившем 140 человек на испанский остров Тенерифе. Инцидент произошел примерно в 20:30 по местному времени (22:30 мск) при выходе из гавани города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Причиной стали неполадки в электрике, из-за которых команда потеряла управление двигателями плоскодонного судна.

В результате некоторые пассажиры получили легкие травмы, однако причалу и парому были причинены значительные повреждения.

В январе в Лиссабоне прибывший из города Баррейру паром с 561 пассажиром при попытке пришвартоваться столкнулся с причалом. Травмы различной степени тяжести получили 34 человека. Сообщалось, что причиной мог стать сильный туман в районе пункта назначения и ошибка не выдержавшего скоростной режим капитана.