В Лиссабоне пассажирский паром врезался в причал

В результате столкновения пассажирского парома с причалом в Лиссабоне ранения различной степени тяжести получили 34 человека. Об этом сообщает Diario de Noticias.

Корабль, на борту которого находился 561 человек, прибыл в португальскую столицу из города Баррейру. Авария произошла в момент, когда паром пытался пришвартоваться.

По предварительным данным, причинами инцидента стал сильный туман в районе порта назначения, а также ошибка капитана, который не соблюдал скоростной режим.

Для расследования аварии создана специальная комиссия.

8 января прошлого года японское пассажирское судно Beetle столкнулось с китом у берегов Южной Кореи. Четыре человека получили травмы из-за падений и ударов. Само судно повреждений не получило, но вернулось в порт Пусан. Там пострадавшие были госпитализированы.