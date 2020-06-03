В Москве узнали о разливе топлива в Норильске через 25 минут

Информация о масштабном разливе топлива на норильской ТЭЦ-3 дошла до Минэнерго России спустя 25 минут после того, как произошло ЧП. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные хронологии обмена информацией об аварии, которые подтвердили в «Норильском никеле».

В администрацию Норильска сообщение об утечке топлива поступило 29 мая в 12:55. В 13:08 сведения были переданы в объединенное диспетчерское управление Сибири, в 13:20 — в Минэнерго, в 13:49 — в ситуационно-аналитический центр системного оператора единой энергетической системы. Таким образом, в Москве узнали о ЧП почти за полчаса, пишет газета.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по проблеме разлива топлива в Норильске выразил возмущение докладом губернатора Красноярского края Александра Усса, который не представил ему конкретных мер по ликвидации последствий ЧП, и, обращаясь к директору НТЭК Сергею Липину, заявил, что органы власти узнали об аварии спустя два дня. «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — спросил глава государства.

В связи с разливом топлива президент одобрил предложение объявить в Норильске режим ЧС.

В результате разгерметизации одного из резервуаров на ТЭЦ-3 Норильска вылилось большое количество нефтепродуктов, в частности дизельного топлива, которое попало в близлежащие озера и реки. Власти заявляют, что не знают, как такой объем топлива можно сжечь в Арктической зоне России в течение 14 суток. Возбуждены три уголовных дела, задержан один подозреваемый — начальник цеха ТЭЦ-3.

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