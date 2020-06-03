Путин дал поручение после совещания по ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин поручил МЧС предоставить в пятницу, 5 июня, доклад о мерах по ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом сообщает ТАСС в среду, 3 июня.

В ходе совещания Путин возмутился запоздалой реакцией властей на чрезвычайное происшествие. «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — сказал президент.

В докладе губернатора края Александра Усса Владимир Путин не услышал конкретных предложений по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3, и напомнил руководителю региона о его должности.

Глава государства поручил ввести в Норильске режим ЧС и срочно принять меры по ликвидации разлива дизельного топлива.

Накануне первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты. Разгерметизация резервуара с топливом произошла 29 мая, в результате инцидента никто не пострадал.

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