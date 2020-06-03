Загрязнение в Норильске превысило норму в десятки тысяч раз

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске, где произошел разлив топлива в результате аварии на ТЭЦ-3, превышена в десятки тысяч раз. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Отобрано порядка 25 проб. Установлено превышение ПДК в десятки тысяч раз в настоящий момент в водных объектах», — сказала Радионова.

В ходе того же совещания глава МЧС Евгений Зиничев предложил объявить в Норильске режим ЧС. Он пояснил, что это позволит привлечь силы и средства федерального уровня. Путин согласился с этим предложением и поручил незамедлительно принять меры по ликвидации разлива дизельного топлива. «При разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее», — сказал он.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. Пострадавших нет. Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.

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