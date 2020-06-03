После разлива топлива в Норильске задержали начальника цеха

Начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержали после разлива дизельного топлива. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

В ведомстве заявили, что по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 254 («Порча земли»), статье 246 («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») и статье 250 («Загрязнение вод») УК РФ. «Генеральному директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов», — добавили там.

Генпрокуратура взяла под свой контроль проверку в связи с разливом нефтепродуктов на промышленной площадке Норильско-Таймырской энергетической компании, который произошел 29 мая. По данным ведомства, на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 вылилось около 17 тысяч тонн дизельного топлива. Оно проникло в почву и попало в ближайшие водоемы — реку Амбарная, а также в озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Норильска. Также был совершен облет территории, подвергшейся техногенному воздействию.

Ранее 3 июня президент России Владимир Путин решил объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в Норильске после разлива нефтепродуктов. Это позволит привлечь силы и средства федерального уровня.

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