Кремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске

Правоохранительные органы должны установить, как было проведено информирование о разливе топлива в Норильске. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление «Норникеля», который утверждает, что своевременно передал информацию о ЧП. Об этом сообщает ТАСС.

«Информация [расходится], поэтому правоохранительные органы получили указание президента установить истину в этом деле», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в четверг официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о начале уголовного производства из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива в Норильске.

Накануне в ходе совещания президент России Владимир Путин возмутился запоздалой реакцией властей на чрезвычайное происшествие, в результате которого в грунт попали около шести тысяч тонн нефтепродуктов, в водные объекты — порядка 15 тысяч тонн. Российский лидер поручил правоохранительным органам разобраться с несвоевременной передачей информации об аварии в МЧС России, а также проверить действия всех должностных лиц. Путин подчеркнул, что последствия аварии на ТЭЦ-3 должны быть ликвидированы незамедлительно.

Разгерметизация резервуара с дизельным топливом произошла 29 мая.

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