В Кремле прокомментировали ход расследования разлива топлива в Норильске

В Кремле прокомментировали ход расследования аварии в связи с разливом топлива в Норильске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что какое-то силовое давление здесь недопустимо, сообщает РИА Новости в пятницу, 5 июня.

Представитель Кремля также добавил, что глава государства 5 июня проведет совещание по вопросам экологии, на котором одной из тем станет ситуация в Норильске. В нем примут участие экологи, зоозащитники, а также основной акционер и управляющий партнер «Норильского никеля» Владимир Потанин.

Ранее 5 июня в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) заявили о локализации разлива топлива в Норильске.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате произошедшего 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу, ведущую к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Пострадавших нет.

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