Разлив топлива в Норильске локализовали

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) заявили о локализации разлива топлива в Норильске. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ростехнадзор в 2017-2018 годах выявлял нарушения на складе дизтоплива ТЭЦ-3 в Норильске. Тогда дочерней компании «Норильского никеля» Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) указали на нарушения при эксплуатации площадки с резервуарами дизельного топлива ТЭЦ-3. Всего при проверках были выявлены 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров.

Следственный комитет начал уголовное производство из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации. Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате произошедшего 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу, ведущую к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Пострадавших нет.

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