Ростехнадзор назвал причину разлива топлива в Норильске

Вероятной причиной разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске стала изношенность оборудования. При этом окончательно причину можно будет назвать только после проведения всестороннего расследования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ростехнадзор.

Там также уточнили, что топливные сооружения находятся в эксплуатации с 1985 года. Отмечается, что аварийный резервуар с 2016 года ремонтируют, поэтому на нем не проводились проверки.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов заявил, что разгерметизация резервуара с последующим разливом нефтепродуктов произошла из-за просадки грунта и бетонной площадки под баком.

В 2017-2018 годах ведомство проводило на объектах ТЭЦ-3 в Норильске проверки, в ходе которых на Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — «дочке» «Норильского никеля» — выявили 33 нарушения. Они в том числе были связаны с эксплуатацией резервуаров. Ущерб от произошедшего оценивается минимум в 10 миллиардов рублей. Все расходы в связи с ликвидацией последствий ЧП владелец «Норникеля» взял на себя.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу, ведущую к ТЭЦ-3. Она обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

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