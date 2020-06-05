Путин снова устроил разнос из-за ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин снова устроил разнос из-за чрезвычайного происшествия на ТЭЦ в Норильске, в результате которого произошел разлив топлива. Его слова в пятницу, 5 июня, приводит РИА Новости.

В частности, глава государства заявил, что многомиллиардного ущерба удалось бы избежать, если бы компания «Норникель» вовремя заменила бы резервуар, из которого произошла утечка. «Если бы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы такие бы не нужно было нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом», — призвал Путин руководство компании в ходе встречи с экологами и зоозащитниками.

Российский лидер также подчеркнул, что в причинах происшествия надо разбираться «тщательно и абсолютно бескомпромиссно», и выразил надежду, что работа по ликвидации последствий ЧС будет проведена эффективно и общими усилиями. «Это чрезвычайная ситуация, как вчера прозвучало, федерального масштаба. Действительно, в данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и природе хрупкой арктической зоны нанесен серьезный урон», — пояснил президент.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!