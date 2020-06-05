Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске

Разгерметизация резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске с последующим разливом нефтепродуктов произошла из-за просадки грунта. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, передает ТАСС в пятницу, 5 июня.

«Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним», — подчеркнул он.

Следственный комитет начал уголовное производство из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации. Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате произошедшего 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу, ведущую к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Пострадавших нет.

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