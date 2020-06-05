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Путин объяснил «тупиковую и опасную» логику жизни в России

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Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу
Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетовал на то, что в стране многие живут по принципу «после нас хоть потоп», проявляя потребительское отношение к природе. Об этом он сказал в ходе онлайн-встречи с экологами и зоозащитниками, сообщается в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

«Такая логика — тупиковая и крайне опасная», — объяснил глава государства.

«Сама природа дает нам сигнал, — продолжил Путин. — Устойчивое развитие возможно только при соблюдении гармоничного, рационального баланса интересов: экономического роста, благосостояния общества и экологической безопасности».

Президент добавил, что проблемы окружающей среды и экологии всегда были и остаются среди наиболее чувствительных и важных для общества тем, пишет «Интерфакс».

Перед встречей с экологами Путин провел онлайн-совещание по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, где в реки, озера и на грунт попали около 20 тысяч тонн горючего. Данная авария стала второй крупнейшей в истории России по объему разлившегося топлива.

Владимир Путин любит отдыхать на природе: он регулярно проводит свои выходные в сибирской тайге. Кроме того, президент активно поддерживает различные инициативы на благо экологии.

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