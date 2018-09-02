Песков рассказал о поведении медведей при встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об обеспечении безопасности Владимира Путина во время его поездки в Туву. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Дикая природа, там ходят медведи, даже охрана вооружается соответствующим образом и тащит с собой все это вооружение (...), потому что это дикая и нетронутая природа», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности главы государства «все отслеживалось». «Ну сами представьте, медведь дурак, что ли, если он Путина увидит, он будет себя вести прилично, конечно», — пошутил Песков.

В то же время он отметил, что поездка была действительно напряженной. «Они (Путин, Шойгу и Бортников — прим. «Ленты.ру») много ходили по горам, часов по пять, на высоте 1800 метров, то есть почти два километра. Там дышать-то трудно. Ходить подолгу, а ходили вверх и вниз на протяжении часа, это огромная физическая нагрузка», — добавил пресс-секретарь.

В конце августа Владимир Путин провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. Сообщалось, что они плавали по Енисею на катере, гуляли по горам, готовили еду в мобильной кухне, пили чай из термоса, делали травяные настои.

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