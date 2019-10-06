Путин отдохнул в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин во время отдыха в Республике Тыва (август, 2018 год)

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге», — сказал представитель Кремля. Песков добавил, что фото- и видеоматериалы будут доступны в полночь.

Ранее Песков сообщил, что глава государства собирается провести свой ближайший день рождения с родными и близкими на природе. 7 октября российскому лидеру исполняется 67 лет.

В 2019 году как такового отпуска у президента России не было. Свой отдых он совмещал с рабочими мероприятиями.

В прошлом году глава государства отдохнул в Саяно-Шушенском заповеднике. По словам Пескова, Путин ходил по горам и любовался пейзажами. В поездке его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

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