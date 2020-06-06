США готовы помочь России в ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона помочь России в ликвидации разлива топлива в Норильске. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Политик выразил сожаление в связи с аварией и предложил привлечь американских специалистов для проведения технической экспертизы на месте происшествия.

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске, Россия. Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России смягчить последствия этой экологической катастрофы и предложить нашу техническую экспертизу», —написал он.

Ранее сообщалось, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, оказалась превышена в 200 раз. При оптимистическом сценарии полностью убрать загрязнения удастся лишь через 160 дней.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. По данным Генпрокуратуры, 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

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