Названы сроки сбора разлившегося топлива в Норильске

Если сбор топлива после разлива на ТЭЦ-3 в Норильске будет продолжаться такими же темпами, то полностью убрать загрязнения удастся лишь через 160 дней. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал руководитель регионального отделения экологической партии «Зеленые» в Красноярском крае Сергей Шахматов.

«По оценкам экспертов, примерно 50 процентов объема разлитого дизельного топлива попало в водоемы (приблизительно 10 тысяч тонн), и для его сбора по данным спасателей потребуется 14 дней. Но при существующих темпах сбора потребуется не две недели, как утверждают власти, а примерно 160 дней», — заявил он. Шахматов также отметил, что работы по ликвидации аварии ведутся круглосуточно.

По словам эколога, мешает устранению последствий ЧП и то, что на предприятии нет достаточного количества емкостей для сбора топлива. Кроме того, есть определенные проблемы с его перевозкой в Норильск для утилизации. При этом, если такое количество топлива сжечь, как предлагалось ранее, это повлечет серьезные последствия для окружающей среды.

Шахматов призвал организовать на территории региона волонтерский штаб, добровольцы которого должны будут помогать с погрузкой и разгрузкой емкостей. Их работа не будет напрямую связана со сбором разлитого топлива, уточнил эколог.

Ранее в руководстве «Норникеля» заявили, что вся процедура очистки водоемов от загрязнения займет 10-14 дней. Планируется, что одна бригада займется очисткой мелких заводей, из которых топливо не вымывается течением. Вторая бригада приступит к работе вдоль берегов.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. По данным Генпрокуратуры, 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

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