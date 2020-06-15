Ямальские ученые последят за перемещениями краснокнижных стерхов

Ямальские ученые пометили передатчиками шесть краснокнижных журавлей-стерхов, чтобы проследить за их перемещениями и получить информацию о маршрутах миграции и местах зимовок. Об этом сообщается на сайте пресс-службы правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

14 июня птиц доставили в государственный природный заказник «Куноватский» в Шурышкарском районе. Четырех самок и двух самцов специально вырастили для Ямала в Окском государственном биосферном заповеднике. Они начнут создавать семейные пары через три года. В пресс-службе правительства добавили, что у стерхов это происходит «один раз и навсегда».

Журавлей временно поселили в открытом вольере на болоте. Там они проведут несколько дней для адаптации к местному климату и окружающей среде, после чего их выпустят на волю. Директор Окского заповедника Юрий Маркин добавил, что птицы почти не видели людей и по-настоящему дикие, поэтому адаптируются в природе с легкостью.

Защитой стерхов занимаются также в Якутии — в регионе в 2019 году появился нацпарк «Кыталык», который сохраняет популяцию этих птиц, а также северных оленей и защищает тундровые ландшафты. В начале июня в регионе анонсировали создание заповедника «Медвежьи острова» для защиты популяции белого медведя.

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