Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео

Видео: news.ykt.ru

Житель села Сыаганнах в Якутии заснял на видео брачный танец стерхов. Об этом сообщило издание NewsYkt.

На кадрах видно, как самец расправляет крылья и хлопает ими, прыгает, наклоняется и кружится. При этом самка большую часть видео держит крылья сложенными и сторонится самца. Как пишет издание, заключение пары сопровождается совместным пением. NewsYkt отметило, что стерхи моногамны и образуют постоянные пары.

В ноябре 2019 года на Ямале засняли игрища ворона и песца в районе Мыса Каменного. На записи видно, что песец бегает по льду и пытается допрыгнуть до птицы. Ворон отлетал от хищника на пару метров, дожидался атаки и снова поднимался в воздух.

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