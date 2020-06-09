В Якутии появится заповедник «Медвежьи острова»

В Якутии для защиты популяции белого медведя создадут заповедник «Медвежьи острова». Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, передает РИА Новости.

Афанасьев уточнил, что заповедник появится на базе заказника регионального значения «Медвежьи острова» и ресурсных резерватов «Чайгургино» и «Курдигино-Крестовая». Он расположится на архипелаге в Восточно-Сибирском море, к северу от устья реки Колыма.

Ученые предполагают, что ежегодно на указанных территориях рождается до 26 детенышей белого медведя. В апреле 2020 года специалисты насчитали там восемь берлог, 14 взрослых особей и 11 медвежат. Афанасьев отметил, что звери «были достаточно упитанными и не создавали угроз людям». По его словам, архипелаг — одно из основных мест формирования родовых берлог медведей на территории Якутии.

Создание заповедника ведется в рамках нацпроекта «Экология», решение о его создании будет подписано в конце 2020-начале 2021 годов. Финансировать «Медвежьи острова» будут из федерального бюджета. В 2019 году в Якутии создали нацпарк «Кыталык», его назначение — сохранение тундровых ландшафтов, популяции стерхов и северного оленя.

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