В Якутии появилась скорая помощь для животных

В столице Якутии Якутске начала работать скорая ветеринарная помощь. Об этом телеканал «Якутия 24» сообщил в своем Instagram.

Как рассказал ветеринарный врач Егор Неустроев, автомобиль вышел на линию в конце мая. Это экстренная мера помощи животным в период пандемии. Неустроев добавил, что вызовов пока было мало.

Автомобиль скорой ветпомощи оборудован всем необходимым, в салоне есть носилки и обустроена операционная с капельницей. Ветеринары смогут приезжать на вызовы и к мелким домашним животным, и к крупному сельскохозяйственному скоту.

В декабре 2019 года стало известно, что предприниматель из Салехарда разработал аптечку для оленей, в которой есть в том числе антибиотики и хирургические инструменты из нержавеющего металла. Одна аптечка рассчитана на стадо из 300 голов, она стоит 16 тысяч рублей. Оленеводы смогут доукомплектовать или пополнить ее самостоятельно.

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