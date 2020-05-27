Российские оленеводы получат выплаты на жилье

Молодым оленеводам в Якутии предоставят возможность получить социальную выплату на покупку или строительство жилья, сообщает YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно принятому 26 мая постановлению республиканских министров, право на выплату предоставят россиянам в возрасте до 35 лет, которые работают в оленеводстве на территории 13 улусов, входящих в Арктическую зону. Стаж работы должен превышать четыре года. После получения помощи гражданин должен отработать в этой отрасли еще пять лет. Новое жилье должно находиться в том же районе, где получатель льготы занимается разведением оленей.

Агенство отмечает, что сейчас в Якутии в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов работают 236 молодых оленеводов в 48 хозяйствах, в том числе 164 человека на территории Арктики.

Приемом заявок на получение выплаты будет заниматься министерство сельского хозяйства республики.

В 2020 году в Якутии началась реализации программы «Молодой оленевод», в рамках которой представители отрасли смогут получить миллион рублей на улучшение жилищных условий. Деньги будут выделяться сначала из регионального бюджета, потом возможно привлечение средств через Агентство по развитию человеческого капитала.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!