Российские оленеводы получат выплаты на жилье

Молодым оленеводам в Якутии предоставят возможность получить социальную выплату на покупку или строительство жилья, сообщает YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства.
Согласно принятому 26 мая постановлению республиканских министров, право на выплату предоставят россиянам в возрасте до 35 лет, которые работают в оленеводстве на территории 13 улусов, входящих в Арктическую зону. Стаж работы должен превышать четыре года. После получения помощи гражданин должен отработать в этой отрасли еще пять лет. Новое жилье должно находиться в том же районе, где получатель льготы занимается разведением оленей.
Агенство отмечает, что сейчас в Якутии в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов работают 236 молодых оленеводов в 48 хозяйствах, в том числе 164 человека на территории Арктики.
Приемом заявок на получение выплаты будет заниматься министерство сельского хозяйства республики.
В 2020 году в Якутии началась реализации программы «Молодой оленевод», в рамках которой представители отрасли смогут получить миллион рублей на улучшение жилищных условий. Деньги будут выделяться сначала из регионального бюджета, потом возможно привлечение средств через Агентство по развитию человеческого капитала.